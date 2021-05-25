İngiliz bilim insanları, Yorkshire bölgesinde 49 kişiyi enfekte ettiği ifade edilen yeni bir koronavirüs türünü araştırdıklarını belirtti. Peki Üçlü mutasyon nedir? | Koronavirüs aşıları AV.1 türünde de etkili mi? İşte ayrıntılar...

ÜÇLÜ MUTASYON NEDİR?

İngiliz bilim insanları, Yorkshire bölgesinde 49 kişiyi enfekte ettiği ifade edilen yeni bir koronavirüs türünü araştırdıklarını belirtti. İngiltere Halk Sağlığı, “AV.1” adı verilen üçlü mutasyon için açıklamada bulundu.

KORONAVİRÜS AŞILARI AV.1 TÜRÜNDE DE ETKİLİ Mİ?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İngiliz sağlık yetkilileri şu ana dek AV.1 türünün şiddetli bir hastalığa sebep olma ya da koronavirüs aşılarını daha az etkili hale getirme gibi kanıtlamış bir riski olmadığını belirtti.

Yeni üçlü mutasyonun henüz araştırma aşamasında olan bir tür diyerek nitelendiren Halk Sağlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Üçlü mutasyona ilişkin yapılan aaştırmalarda türün yüksek bir risk oluşturduğunun belirlenmesi halinde, "endişe verici tür" olarak tanımlanacağını ifade etti.

Koronavirüsün diğer türlerinde görülen üç önemli mutasyonu taşıdığı için "üçlü mutasyon" olarak adlandırılan yeni türün (E484K) Güney Afrika ve Brezilya, (N439K) İskoçya ve (P681H) İngiltere'de görülen koronavirüs türlerinin özelliklerini taşıdığı belirtildi.

Üçlü mutasyonun nereden geldiği henüz tespit edilmedi.

Üçlü mutasyonun birkaç hafta önce ilk kez keşfedildiğini ve şu an araştırıldığını belirten Halk Sağlığından Dr. Kev Smith, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Virüsü şimdiye kadar tespit ettiğimiz insanlar üzerinde özellikle daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaşamadık. Kişiler diğer korona virüs varyantlarına göre daha fazla hastalanmıyorlar. Bu nedenle özellikle endişelenecek bir şey görmüyoruz"

Sheffield'ın Halk Sağlığı Müdürü Greg Fell, İngiltere Halk Sağlığı ve NHS'nin Test ve Takip uygulamasının yetkilileri ile beraber çalıştığını belirtti. Fell, halkın paniğe kapılmamasını tembih ederek, "Yönergeleri izleyin, ellerinizi düzenli olarak yıkamaya devam edin ve kapalı alanlarda maske takın" dedi.