Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler kadar öğretmenler de yeni dönemin başlayacak olmasının heyecanını yaşıyor. Okullarda ücretli öğretmenlik yapmak isteyen vatandaşlar da dönem başlamadan başvurularını yapmak üzere detayları internetten araştırıyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur, maaşlar ne kadar? Bu soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Ücretli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz Temmuz ayında başlamıştı. Başvurular genel olarak Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Fakat başvurulara dair tarihler ilçelere göre farklılık gösteriyor. Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen adayların bağlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi almaları tavsiye edilmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

"- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

- Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

- Askerlikten muaf olmak,

- Askerliğini yapmış olmak,

- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

- Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

- 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

- Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır."

NASIL BAŞVURULUR?

Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen adayların e-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MAAŞLAR NE KADAR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan adaylar, maaşların ne kadar olduğuyla ilgili detayları da araştırmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretli öğrenmenler için "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " duyurusunu yapmıştı.

Buna göre yeni zamla birlikte haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen maaşları 5.740 TL'ye çıkmış oldu.