Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime yaklaşık 1 buçuk yıldır devam edilemiyor. MEB'in açıkladığı bilgiyle beraber 6 eylül 2021'de yüz yüze eğitimin ilk dönemi açılıyor. Öğrenciler öğretmenlerine, öğretmenleri evlatlarına kavuşuyor. Öğretmen açığı bulunan okullar ise MEB üzerinden yapılan ücretli öğretmenlikler için başvuruları değerlendiriyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır 2021? Ücretli öğretmenlik maaşı ve ders ücreti ne kadar 2021?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?

Ücretli öğretmenlik başvurusunu e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Adayların sırasıyla izleyeceği adımlar:

Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI VE DERS ÜCRETİ NE KADAR 2021?

MEB'in duyurduğu bilgilere göre; Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

UNVAN Ek Ders(%15) Ek Ders(%20)

Öğretmen 21,13 TL 20,07 TL

Sözleşmeli Öğretmen 18, 14 TL 17,23 TL

Ücretli Öğretmen 21,38 TL 20,31 TL

Hesaplamalar %15 vergili dilimine göredir.

DERS SAATLERİNE GÖRE ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Ücretli öğretmenler ders başı 19,78 TL ücret alıyorlar.

Haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenler aylık 1.187,07 TL,

Haftada 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL,

Haftada 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL,

Haftada 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş alacaktır.

Ücretli öğretmenlerden evli evli olup eşi çalışmayan, SGK'sı olmayanlar 53,67 TL aile yardımı alıyorlar ayrıca her bir çocuk için 37,31 TL çocuk yardımı alıyorlar.

2021 YILI VERGİ DİLİMLERİNE GÖRE NET VE BRÜT EK DERS ÜCRET TABLOSU

Dönem Gece/Gündüz Brüt Net (%15 vergi dilimi) Net (%20 vergi dilimi)

Ocak-Haziran Dönemi Gündüz Ücreti 23,21 19,55 18,39

Gece Ücreti 24,87 20,95 19,71