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Ücretsiz internet hizmeti 27 bin aileye uzaktan eğitim için veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan 27 bin aileye uzaktan eğitim için ücretsiz internet hizmeti sağlayacak.

Ücretsiz internet hizmeti 27 bin aileye uzaktan eğitim için veriliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan 27 bin aileye uzaktan eğitim için ücretsiz internet hizmeti sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla eğitimin büyük bölümünün, yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de uzaktan yapıldığı hatırlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın'ın resmi sosyal medya hesabından, Kocaeli'de uzaktan eğitim alan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları ile Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım sunduğu 27 bin aileye ücretsiz internet hizmeti sağlanacağı müjdesini verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarından sosyal yardım alan ve uzaktan eğitimden yararlanan 27 bin aile Başkan Büyüakın'ın verdiği müjde ile eğitimlerini ücretsiz bir şekilde tamamlayabilecek." ifadelerine yer verildi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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