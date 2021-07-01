Koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum ve aşılamanın değerlendirildiği Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı 30 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Bakan Koca, iki doz aşı arasındaki sürenin 6 haftadan 4 haftaya çekildiğini söyledi. Ayrıca üçüncü doz aşılamanın yapılacağını söyledi. Bizlerde sizler için en çok merak edilen Üçüncü doz aşıyı kimler olabilir? Gerekli mi? Üçüncü doz aşı kimlere, ne zaman yapılacak? sorularına haberimizde yanıt verdik.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI KİMLER OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz koronavirüs aşılarının sağlık çalışanları ile 50 yaş üzeri iki doz aşısını olmuş kişilere yapılacağını açıkladı. Ayrıca vatandaşlar üçüncü doz aşılarını kendileri seçebilecek.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz."

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI GEREKLİ Mİ?

Üçüncü doz aşının gerekli olup olmadığına ilişkin çok sayıda düşüncü bulunuyor. Özellikle Sinovac aşısının 50 yaş üzerinde oluşturduğu antikor seviyesinin düşük kaldığını ifade eden uzmanlar bu kişilere üçüncü doz yapılmasını öneriyor. Ancak BioNTech aşısı olan kişilere ise üçüncü doz yapılmasının gerekli olmadığı ifade ediliyor. Bunun nedeni ise aşının ikinci dozdan 10 gün sonra yüzde 95.4 koruma sağlaması olarak görülüyor.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI KİMLERE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre üçüncü doz aşılar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yapılmaya başlanabilecek. Vatandaşlar 182, MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden randevu oluşturarak aşı olabilecekler.

KORONO GEÇİRENLER NE KADAR SÜRE SONRA AŞI OLABİLİR?

Koronavirüs salgınını yenen kişilerin 6 ay sonra aşı olmalarına karar verilmişti. Ancak Bilim Kurulu'nun aldığı karara göre koronavirüs salgının yenmiş kişiler 3 ay sonra bir doz hatırlatma aşısı olabilecekler.