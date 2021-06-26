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  3. Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Halit Ergenç'ten şaşırtan itiraf: "Mecbur çalışacağım"

Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Halit Ergenç'ten şaşırtan itiraf: "Mecbur çalışacağım"

Bergüzar Korel oğulları Ali ve Han ile birlikte tatilini sürdüren üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Halit Ergenç samimi açıklamalarda bulundu.

Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Halit Ergenç'ten şaşırtan itiraf: "Mecbur çalışacağım"

Eşi Bergüzar Korel'in sürpriz bir şekilde hamile kalmasının şaşkınlığını yaşayan Halit Ergenç, Kanlı Yayın isimli dijital dizi projesinin de bu gelişme nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Tatilde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halit Ergenç yeni dönemde bir projede olup olmayacağını açıkladı. 

"3 ÇOCUĞA BAKACAĞIM"

Herhangi bir projeye dahil olup olmadığı sorusu yöneltilen Halit Ergenç, “Ben ne yapacağım 3 çocuğa bakacağım. Mecbur çalışacağım. Çok çalışmamız lazım. Şu anda kesin bir şey yok ama olacak tabii ki” açıklamasında bulundu.

Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Halit Ergenç'ten şaşırtan itiraf: Mecbur çalışacağım

Son olarak Star TV ekranında yayınlanan  Babil dizisinde rol aldıktan sonra Azizler isimli sinema filminde yer alan ünlü oyuncu Ergenç, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

"MUHAKKAK ÇALIŞACAĞIM"

Vakalar setlerde görülmeye başlayınca o dönem gelen teklifleri geri çevirdiğini belirten oyuncu, "Sonuçta evde bebek var, Ali var. Kolay değil sette. Biz bir de maskesiz çalışmak zorundayız. Herkes çok dikkat ediyor ama bilemediğimiz bir hastalık, nereden nasıl bulaştığını. Bir şekilde içimize çekildik, kapandık. Şartlar el verdiği ölçüde muhakkak çalışacağım” şeklinde konuştu.

Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Halit Ergenç'ten şaşırtan itiraf: Mecbur çalışacağım

"İNANILMAZ BİR İSTEK OLUYOR"

Önemli projelerde yer alarak başarılı performansıyla kendisine hayran bırakan Halit Ergenç, hayalinde bir rol olmadığını belirterek,  "Gelen projeler arasında bakınca ben bunu oynamalıyım diye hissettiğim projeleri oynuyorum. Muhteşem Yüzyıl da Binbir Gece de Vatanım Sensin de Babil de öyleydi. Yapmamın iyi olacağını hissettim. İçimde inanılmaz bir istek oluyor. Dolayısı ile öyle oluyor olay.” açıklamasında bulundu.

Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Halit Ergenç'ten şaşırtan itiraf: Mecbur çalışacağım

YAPIMCILARA YEŞİL IŞIK

Teklifleri değerlendirme aşamasında olan Ergenç, içine sinen proje karşısına çıkarsa eşi ile iyi ve doğru bir projede yer alabileceklerini vurguladı.

Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Halit Ergenç'ten şaşırtan itiraf: Mecbur çalışacağım

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