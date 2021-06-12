Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesi veren, bir dönem çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, rahim kanserine yakalandı. Bodrum'da kanser teşhisi konulan şarkıcı İstanbul'a gelerek tedavisine başladı.

90'lı yıllara damga vuran Gülay, sağlık durumu hakkında Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'na konuştu.

"HENÜZ DOKUZ CANIMI TAMAMLAMADIM"

Bir haftaya kadar rahim kanseri ameliyatı olacağı öğrenilen Gülay, "Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var." diyerek sevenlerinin korkmamasını ve dua etmelerini istedi.



"HER İHTİMALE KARŞI"

Vasiyet hazırladığını açıklayan Gülay, "Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var." diyerek açıklamada bulundu

GÜLAY SEZER KİMDİR?

Gülay Sezer, ya da kısaca bilinen adıyla Gülay 24 Mayıs 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi

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