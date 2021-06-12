12 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show şahane konuklarıyla Star TV'de12 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'deSon dakika | Sağlık Bakanlığı uygulanan koronavirüs aşı sayısını açıkladı! 33 milyon dozu aştıDiletta Leotta'dan Can Yaman'ı kızdıracak paylaşım! Maç sonunda yayınladıSon dakika | Bakan Kurum, müsilajla mücadeledeki son durumu açıkladı!Son dakika | Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllü olma çağrısı: Sonuca birlikte ulaşalım.Son dakika | Komandolar 3 teröristi öldürdü, operasyonun yapıldığı mağaradan cephanelik çıktıBioNTech aşısını kimler yaptırabilir? Prof. Dr. Güner Sönmez tek tek açıkladıÜçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!Euro 2020 : Türkiye 0-3 İtalya | Maç sonucu, özeti
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!

Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez kansere yakalandığı öğrenilen şarkıcı Gülay, sağlık durumu hakkında bilgi verdiği sırada vasiyetini hazırladığını açıkladı...

Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesi veren, bir dönem çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, rahim kanserine yakalandı. Bodrum'da kanser teşhisi konulan şarkıcı İstanbul'a gelerek tedavisine başladı.

90'lı yıllara damga vuran Gülay, sağlık durumu hakkında Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'na konuştu.

"HENÜZ DOKUZ CANIMI TAMAMLAMADIM"

Bir haftaya kadar rahim kanseri ameliyatı olacağı öğrenilen Gülay, "Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var." diyerek sevenlerinin korkmamasını ve dua etmelerini istedi.
Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!

 "HER İHTİMALE KARŞI"

Vasiyet hazırladığını açıklayan Gülay,  "Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var." diyerek açıklamada bulundu

Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!

GÜLAY SEZER KİMDİR?

Gülay Sezer, ya da kısaca bilinen adıyla Gülay 24 Mayıs 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi

Şarkıcı Gülay hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Şarkıcı Gülay kimdir? Gülay Sezer nereli, kaç yaşında? Evli mi?

 

Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay ameliyat öncesi vasiyetini hazırladı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT