Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta, Ukrayna uçuşa yasak bölge kararı alınmasını talep ediyor. NATO ülkelerinin bunu kabul etmemesi üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından tepkiyle karşılandı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Dokuz gündür acımasız bir savaş görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar. Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi. NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası uçuşa yasak bölge kavramı merak konusu oldu. Peki Uçuşa yasak bölge nedir, ne demek? Uçuşa yasak bölge nasıl yapılıyor? Neden önemli? NATO neden kabul etmiyor?

UÇUŞA YASAK BÖLGE NEDİR, NE DEMEK?

Uçuşa yasak bölge, belirli bir hava sahasında belli bir uçakların uçuşlarının yasaklanmasıdır. Sivil alanlarda uçuşa yasak bölge genel olarak ilan edilen bir uygulamadır. Kraliyet saraylarının korunması ve büyük spor etkinliklerinin yapıldığı alanlar için uçuşa yasak bölge ilan edilebilmektedir.

UÇUŞA YASAK BÖLGE NASIL YAPILIYOR? ​​​​​​​

Askeri alanlarda uçuşa yasak bölge ilanı kapsamlı bir uygulama olmasıyla göze çarpıyor. Bu durumda olası bir saldırıyı ya da havadan istihbarat sağlanmasını engellemek için yabancı uçakların söz konusu alana girişinin engellenir. Söz konusu uygulama savunmaya geçmek ya da uçak düşürmek gibi pek çok adımı beraberinde getirmektedir.

NATO UÇUŞA YASAK BÖLGEYİ NEDEN KABUL ETMİYOR? NEDEN ÖNEMLİ?

NATO üyesi ülkeler, uçuşa yasak bölge ilan ederse Rus uçaklarıyla Ukrayna'da karşı karşıya gelebilir. Bu durum savaşın NATO topraklarına taşınmasına ve Rusya'ya savaş açılmasına neden olabilmektedir. Özellikle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya - Ukrayna savaşının NATO'nun savaşı olmadığını belirterek Rusya ile savaşmak istemediklerini açıkça ortaya koymuştur.