Uçuşlara kar engeli! HEAŞ'tan flaş açıklama

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın 06.00 ile 11.59 saatleri arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

UÇUŞLARDA YÜZDE 15 AZALTMA YAPILDI

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13 Ocak 2022 tarihi saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır.''

Açıklamada ayrıca tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesinin tavsiye edildiği kaydedildi.