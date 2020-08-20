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  3. Uçuşta rahatsızlandı! Rus lider Aleksey Navalnıy yoğun bakıma kaldırıldı

Uçuşta rahatsızlandı! Rus lider Aleksey Navalnıy yoğun bakıma kaldırıldı

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalnıy,toksik zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Navalnıy'ın bilincini yitirdiği bildirilirken yoğun bakımda tedavisinin sürdürüğü aktarıldı.

Uçuşta rahatsızlandı! Rus lider Aleksey Navalnıy yoğun bakıma kaldırıldı

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalnıy, bu sabah Tomsk-Moskova uçuşu sırasında rahatsızlandı.Navalnıy'in ekibinden Kira Yarmış, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın bu sabah Tomsk-Moskova uçuşu sırasında kötüleştiğini ve uçağın acil iniş yaparak Rusya'nın Omsk şehrine indiğini belirtti Yarmış, Navalnıy'in hastaneye ambulansla kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bildirdi.

Aleksey Navalnıy'in son durumu hakkında konuşan Yarmış, "Aleksey, şu anda bilincini yitirmiş durumda." diyerek Navalnıy'in zehirlendiğini ileri sürdü.

Uçuşta rahatsızlandı! Rus lider Aleksey Navalnıy yoğun bakıma kaldırıldı

TOKSİK ZEHİRLENME GEÇİRDİ

Yarmış şunları kaydetti:

"Navalnıy'daki toksik zehirlenme. Navalnıy'ın çaya karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz çünkü sabah içtiği tek şey buydu. Doktorlar, toksinin sıcak sıvıyla hızla vücuda yayıldığını söylüyor." 

Hastanenin Başhekimi Aleksandr Muravskiy de Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın durumunun ağır olduğunu belirtti.

Uçuşta rahatsızlandı! Rus lider Aleksey Navalnıy yoğun bakıma kaldırıldı

Tayfun Altuntaş
Editör


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