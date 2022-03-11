Uçuşu olanlar dikkat! Sabiha Gökçen'de seferler azaltıldı!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar neticesinde İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi çattı. İl yöneticileri birçok tedbir açıklarken okullar da kar yağışının etkili olduğu günlerde tatil edilmişti. Özellikle yağışların etkisini artıracağı Cumartesi günüyle ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yeni bir tedbir kararı geldi. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan uçuşların yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

YÜZDE 30 AZALTILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.