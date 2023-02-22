Udochukwu Anumudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Udochukwu Anumudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Udochukwu Anumudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Udochukwu Anumudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Udochukwu Anumudu 9 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Udochukwu Ndubusi Anumudu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Udochukwu Anumudu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEXSPORT INT'L MANG yapmaktadır. Udochukwu Anumudu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Udochukwu Anumudu'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Udochukwu Anumudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Udochukwu Anumudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Lobi Stars
1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland
1 Mayıs 2021 yılında Lobi Stars
1 Kasım 2021 yılında Abia Warriors
Udochukwu Anumudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Udochukwu Anumudu şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Udochukwu Anumudu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
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