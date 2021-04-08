UEFA Avrupa Ligi Granada - Manchester United maç özeti izle 0-2! Rashford ve Bruno Fernandes sahnede UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Granda ile Manchester United karşı karşıya geldi. Manchester United maçı Rashford ve Bruno Fernandes'in attığı gollerle 2-0 yendi. Maçın özeti ve detaylar haberimizde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanının tamamlanmasının ardından sıra Avrupa Ligi maçlarına geldi. Bu kapsamda Granada - Manchester United kozlarını paylaştı. Granada'nın sahası Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes'de Türkiye saati ile 22.00'de başlayan mücadeleyi Portekizli hakem Artur Dias yönetti. Manchester United mücadelenin 31.dakikasında Lindelof'un asistinde Rashford'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken maçın bitimine son anlar kala 90.dakikada Luke Shaw'ın ortasında Bruno Fernandes'in yerde kalması sonucu hakem Artur Dias penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Fernandes topu filelerle buluşturdu ve maç 2-0 sona erdi. Bu maçın rövanşı 15 Nisan Salı günü oynanacak. GRANADA - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ İZLE Granada - Manchester United maçının özetini Bein Sports'tan izleyebilirsiniz. Maçın özetini izlemek için linke tıklayınız. Granada- Manchester United maç özeti Tayfun Altuntaş Editör