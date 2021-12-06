UEFA Avrupa Ligi: Lazio 0 - 0 Galatasaray | Maç sonucu, özeti UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Roma ile 0-0 berabere kalarak grubunu 12 puanla lider tamamladı. Sarı kırmızılı takım yoluna son 16 turundan devam edecek.

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Artık grup aşamasında son maça gelinen ve büyük heyecana sahne olan UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile Galatasaray kozlarını paylaştı. 42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı. 44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 56. dakikada Lazio'da Basic'in 25 metreden çektiği şut az farkla auta çıktı. 86. dakikada Felipe Anderson, topu ceza yayındaki Luis Alberto’ya çıkardı. İspanyol oyuncunun çektiği şutta top, kalenin sağından az farkla dışarı gitti. 90+3. dakikada Lazio ceza sahası içindeki karambolde Emre Kılınç vuruşunda gole yaklaştı ama topu ağlara gönderemedi. Karşılaşma boyunca eşitlik bozulmadı ve Lazio ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, E Grubu’nu namağlup şekilde 12 puanla lider olarak tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi. Lazio ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı. İtalyan temsilcisi, son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak. Stat: Roma Olimpiyat Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya) Lazio: Strakosha, Hysaj (Dk. 63 Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Dk. 73 Cataldi), Basic (Dk. 73. Luis Alberto), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 63 Morutan), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram) Sarı kartlar: Dk. 11 Luiz Felipe (Lazio), Dk. 17 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 77 Ömer Bayram, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray) LazioGalatasaray kulübüUEFA Avrupa Ligi