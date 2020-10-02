UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Sivasspor'un grubu...

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu grup kuraları çekildi. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Sivasspor, turnuvaya 4. torbadan katılacak. Oldukça zor rakiplerin beklediği kırmızı-beyazlıların rakipleri belli oldu. İşte Sivasspor'un grubu ve Avrupa Ligi'ndeki diğer gruplar...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri;

A GRUBU: Roma, Young Boys,

B GRUBU: Arsenal, Rapid Wien,

C GRUBU: Bayern Levernkusen, Slavia Prag,

D GRUBU: Benfica, Standard Liege,

E GRUBU: PSV, PAOK, Granada,

F GRUBU: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar,

G GRUBU: Braga, Leicester City,

H GRUBU: Celtic, Sparta Prag, Milan,

I GRUBU: Villarreal, Karabağ,

J GRUBU: Tottenham, Ludogorets,

K GRUBU: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord,

L GRUBU: Gent, Crvena Zvezda

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR

1. Torba: Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscow, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic.

2. Torba: Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Ludogorets, Young Boys, Red Star, Rapid Vienna, Leicester, Qarabag, PAOK, Standard Liege, Granada.

3. Torba: Real Sociedad, AC Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK , Maccabi Tel-Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim, Hapoel Be'er Sheva, LASK Linz, CFR Cluj.

4. Torba: Zorya Luhansk, Nice, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerp, Lech Poznan, SİVASSPOR, Wolfsberger, Omonia Nicosia, CSKA Sofia