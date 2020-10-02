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  3. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Sivasspor'un grubu...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Sivasspor'un grubu...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray'ın turnuvadan elenmesinin ardından Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor olmuştu. Kırmızı-beyazlı ekibin de rakipleri ve grubu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Sivasspor'un grubu...

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu grup kuraları çekildi. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Sivasspor, turnuvaya 4. torbadan katılacak. Oldukça zor rakiplerin beklediği kırmızı-beyazlıların rakipleri belli oldu. İşte Sivasspor'un grubu ve Avrupa Ligi'ndeki diğer gruplar...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri;

A GRUBU: Roma, Young Boys,
B GRUBU: Arsenal, Rapid Wien,
C GRUBU: Bayern Levernkusen, Slavia Prag,
D GRUBU: Benfica, Standard Liege,
E GRUBU: PSV, PAOK, Granada, 
F GRUBU: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar,
G GRUBU: BragaLeicester City,
H GRUBU: Celtic, Sparta Prag, Milan,
I GRUBU: Villarreal, Karabağ,
J GRUBU: Tottenham, Ludogorets,
K GRUBU: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, 
L GRUBU: Gent, Crvena Zvezda 

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR

1. Torba: Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscow, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic.
2. Torba: Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Ludogorets, Young Boys, Red Star, Rapid Vienna, Leicester, Qarabag, PAOK, Standard Liege, Granada.
3. Torba: Real Sociedad, AC Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK , Maccabi Tel-Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim, Hapoel Be'er Sheva, LASK Linz, CFR Cluj.
4. Torba: Zorya Luhansk, Nice, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerp, Lech Poznan, SİVASSPOR, Wolfsberger, Omonia Nicosia, CSKA Sofia

Onur Çelik
Spor Editörü


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