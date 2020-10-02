Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor. Galatasaray'ın da mücadele ettiği play-off turu tamamlandı. Sarı-kırmızılılar turnuvadan elenirken, Türkiye'yi temsil edecek tek kulüp Sivasspor olarak kaldı. Direkt gruplara katılacak olan Sivasspor'un gruptaki rakipleri de bugün belli olacak. İşte Sivasspor'un muhtemel rakipleri ve kuraların hangi kanalda ve saat kaçta çekileceği bilgileri...

SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Turnuvaya 4. torbadan katılacak olan Sivasspor'un rakipleri bugün çekilecek kuralar ile belli oluyor. İşte Sivasspor'un muhtemel rakipleri...

1. TORBA Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moskova, , Gent, PSV Eindhoven, Celtic

2. TORBA Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Ludogorets, Young Boys, Kızılyıldız, Rapid Wien, Leicester City, Karabağ, PAOK, Standard Liege, Real Sociedad

3. TORBA Granada, Alkmaar, Feyenoord, AEK, Maccabi Tel Aviv, Rangers, CFR Cluj, Molde, Hoffenheim, LASK, Hapoel Beer-Sheva, AC Milan

4. TORBA Zorya Luhansk, Nice, Lille, NK Rijeka, Dundalk, Lech Poznan, Royal Antwerp, Slovan Liberec, SİVASSPOR, CSKA Sofia, Wolfsberger, Omonia

KURALAR HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılacak takımlar belli olduktan sonra grup kura çekimi de merakla bekleniyor. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği kuralar, bugün saat 14.00'de İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi, beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde perde 22 Ekim’de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar grup aşamalarının tamamlanması planlanıyor.