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UEFA Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi!

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında sahaya atılan maddeler nedeniyle 26.625 euro para cezasına çarptırılırken, Beşiktaş aynı sebepten ötürü 6.750 euro para cezası aldı.

UEFA Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi!

İki Türk kulübü UEFA tarafından cezaya tabi tutuldu. Evinde oynadığı Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşması için kural hatası dolayısıyla hükmen galibiyet ya da maç tekrarı isteyen Galatasaray'ın başvurusu kabul edilmemişti.

UEFA Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi!

GALATASARAY'A 26,625 EURO PARA CEZASI

Başka bir nedenden ötürü aynı karşılaşmada Galatasaray'a ceza verildi. 

UEFA Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi!

Bu maçta sahaya atılan maddeler dolayısıyla UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde Galatasaray 26,625 euro para cezasına çarptırıldı.

90 gün içerisinde belirtilen rakamın UEFA'ya ödenmesi gerekiyor.

UEFA Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi!

BEŞİKTAŞ'A DA AYNI NEDENDEN ÖTÜRÜ CEZA

Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting Lisbon maçından dolayı para cezasına çarptırıldı. UEFA Disiplin Kurulu kulübe atılan maddeler sebebiyle 6,750 euro ceza verdi. Bu ücretin de aynı şekilde 90 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor.

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