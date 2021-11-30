UEFA Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi!

İki Türk kulübü UEFA tarafından cezaya tabi tutuldu. Evinde oynadığı Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşması için kural hatası dolayısıyla hükmen galibiyet ya da maç tekrarı isteyen Galatasaray'ın başvurusu kabul edilmemişti.

GALATASARAY'A 26,625 EURO PARA CEZASI

Başka bir nedenden ötürü aynı karşılaşmada Galatasaray'a ceza verildi.

Bu maçta sahaya atılan maddeler dolayısıyla UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde Galatasaray 26,625 euro para cezasına çarptırıldı.

90 gün içerisinde belirtilen rakamın UEFA'ya ödenmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'A DA AYNI NEDENDEN ÖTÜRÜ CEZA

Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting Lisbon maçından dolayı para cezasına çarptırıldı. UEFA Disiplin Kurulu kulübe atılan maddeler sebebiyle 6,750 euro ceza verdi. Bu ücretin de aynı şekilde 90 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor.