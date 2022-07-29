UEFA Konferans Ligi: Başakşehir 1- 0 Maccabi Netanya | Maç sonucu

Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 1-1 biten maçın rövanşında rakibini 1-0 yenerek 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.

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UEFA Konferans Ligi: Başakşehir 1- 0 Maccabi Netanya | Maç sonucu

9. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa iyi yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1

23. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Itzhak'ın Medipol Başakşehir ceza sahasına gönderdiği yüksek top savunmadan sekti ve Twumasi'nin önünde kaldı. Twumasi'nin penaltı noktası önünden sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

UEFA Konferans Ligi: Başakşehir 1- Maccabi Netanya | Maç sonucu

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Medipol Başakşehir, ikinci golüne yaklaştı. Okaka ile duvar pası yapan Münir, ceza sahasına girdi. Münir'in aşırtma vuruşunda top, kaleci Nitzan'dan döndü. Yükseklik kazanan topa önce Mahmut, ardından Münir vurdu, kalesine hızlı dönen Nitzan meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Hartherz'in sol kanattan yaptığı ortada Itzhak altı pas önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

UEFA Konferans Ligi: Başakşehir 1- Maccabi Netanya | Maç sonucu

90+2. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Deniz'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Mahmut, uygun pozisyondaki Crivelli'ye ortasını yaptı. Crivelli'nin sert kafa vuruşunda, kaleci Nitzan son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Maccabi Netanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Itzhak kafayı vurdu, üst direğe de çarpan top auta gitti.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir, 1-0 galip tamamladı.

UEFA Konferans Ligi: Başakşehir 1- Maccabi Netanya | Maç sonucu

Stat: Netanya

Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, Itzhak

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 70 Szysz), Aleksic (Dk. 81 Deniz Türüç), Münir (Dk. 71 Berkay Özcan), Okaka (Dk. 81 Crivelli)

Gol: Dk. 9 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 18 Lima, Dk. 36 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Dk. 68 Sade (Maccabi Netanya)

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