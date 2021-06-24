UEFA kupalarının yeni yayıncısı Acun Ilıcalı'nın EXXEN platformu oldu

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonları olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını Saran Group'un 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, söz konusu liglerin Türkiye’deki yayını için ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı.

SAADETTİN SARAN: AMACIMIZ, SPORSEVERLERE EN KALİTELİ SPOR İÇERİKLERİN ULAŞMASINI SAĞLAMAK

Saadettin Saran yayın haklarını almalarına ilişkin olarak," Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlerin bulundukları her yerde ve her zaman en kaliteli spor içeriklerine ulaşmasını sağlamak. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: 3 SEZON BOYUNCA EXXEN'DE YAYINLANACAK

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada," Uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu sezondan itibaren 3 sezon boyunca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının tamamı EXXEN’de yayınlanacak" dedi.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BEİN SPORTS'TAYDI

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Katarlı yayıncı kuruluş BeIN Sports yayın haklarını elinde bulunduruyordu.