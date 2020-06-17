UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için kararını verdi! 2021 finali İstanbul'da
UEFA, İstanbul'da oynanması gereken 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Lizbon şehrinde 12-23 Ağustos tarihlerinde 8'li final formatında oynanacağını açıkladı. Ayrıca İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak.
UEFA beklenen kararı verdi. İstanbul'da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'nda gerçekleşecek olan 8'li finalle birlikte Devler Ligi'nin kazananı belli olacak. UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak
UEFA AVRUPA LİGİ ALMANYA'DA OYNANACAK
Avrupa Ligi maçları ise Almanya'daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi'nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.
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