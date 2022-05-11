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UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı canlı izle | Real Madrid - Liverpool maçı Exxen, TV 8.5 canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanının tamamlanmasının ardından Real Madrid ile Liverpool final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Real Madrid - Liverpool maçı canlı izle | Real Madrid - Liverpool maçı Exxen, TV 8.5 canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı canlı izle | Real Madrid - Liverpool maçı Exxen, TV 8.5 canlı yayın izle linki

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen yarı final heyecanı tamamlandı. İspanyol ekibi Villareal'i saf dışı bırakan Liverpool ile Manchester City'yi geçen  Real Madrid final maçında karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 8 maçta Real Madrid 4 kez sahadan galip ayrılırken Liverpool ise 3 kez sahadan yüzü gülerek ayrılan taraf oldu, bir maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Şimdi ise iki takım 9.kez Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Real Madrid - Liverpool maçı canlı izle | Real Madrid - Liverpool maçı Exxen, TV 8.5 canlı yayın izle linki haberimizde... 

UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı canlı izle | Real Madrid - Liverpool maçı Exxen, TV 8.5 canlı yayın izle linki

REAL MADRİD - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 

 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2022 yılında 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France Stadyumu'nda Liverpool ile Real Madrid arasındaki maç, Türkiye saati ile 22.00'da başladı. 

REAL MADRİD - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 

   

UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı canlı izle | Real Madrid - Liverpool maçı Exxen, TV 8.5 canlı yayın izle linki

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI EXXEN, TV 8.5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başladı.

Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapıyor. 

Exxen platformu ve TV 8.5 kanalı üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelen maçı futbolseverler naklen izleyebilirler. 

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. 

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI TV 8.5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı canlı izle | Real Madrid - Liverpool maçı Exxen, TV 8.5 canlı yayın izle linki

İLK 11'LER

Liverpool XI: Alisson; Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Díaz.

Real Madrid XI: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric, Valverde; Benzema, Vinicius.

Tayfun Altuntaş
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