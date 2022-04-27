Altın fiyatlarında sert düşüş! Piyasalar alt üst oldu, ONS ve gram altın fena çakıldı! Yüksekten fiyattan altın alan yatırımcı zararda! İşte güncel altın fiyatlarıBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Sofranızı şenlendirecek menü! İşte Ramazan 27. gün iftar menüsüUEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool 2 - 0 Villareal | Maç sonucu, özeti28 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİstanbul Küçükçekmece'de korkutan anlar! İçinde 3 bebeğin olduğu araç alev alev yandı!Resmi Gazete'de yayımlandı! Binlerce kişinin beklediği bekçi alımı başvuruları başladı!28 Nisan 2022 Perşembe hava durumu: Meteoroloji uyardı! Marmara bölgesine sis hakim oluyor!Applying henna on hair in a dreamWhat does it mean to crush a snake's head in a dream?Memat ne demek, TDK'ya göre Memat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool 2 - 0 Villareal | Maç sonucu, özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool 2 - 0 Villareal | Maç sonucu, özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool evinde Villareal'i konuk etti. Liverpool mücadeleyi Pervis Estupinan(kendi kalesine) ve Sadio Mane'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool 2 - 0 Villareal | Maç sonucu, özeti

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan İngiliz ekibi Liverpool, Bayern Münih'i kupanın dışına iterek büyük sükse yapan İspanyol ekibi Villareal ile kozlarını paylaştı.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği mücadeleye atak başlayan Liverpool, yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve Sadio Mane ile çeşitli pozisyonlar üretmesine rağmen Villarreal savunmasını geçemedi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi ekibin en tehlikeli pozisyonu, Thiago Alcantara'dan geldi. İspanyol oyuncunun 42. dakikada ceza sahası dışından sert vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool 2 - 0 Villareal | Maç sonucu, özeti

İkinci devreye hızlı başlayan Liverpool, aradığı golü 53. dakikada buldu. Orta sahadan kısa paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Liverpool'da kaptan Jordan Henderson'ın sağ kanattan yaptığı sert orta, Villarreal defansından Pervis Estupinan'a çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu: 1-0

Hız kesmeyen ev sahibi ekipte Salah'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve İngiltere temsilcisi, 55. dakikada 2-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplam 14 gole ulaşan Senegalli oyuncu, Didier Drobga'yı yakalayarak turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu.

Rakibini 2-0'la geçen Liverpool, ikinci maç öncesi skor avantajı yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü Ceramica Stadı'nda oynanacak.

Liverpool - Villareal maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

Liverpool ilk 11: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz.

Villareal ilk 11: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT