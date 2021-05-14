UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbulda oynanacak! UEFA 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin, artan vaka sayıları ve pandemi süreci sebebiyle İstanbul'dan alınıp Portekiz'e verilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin 2023 finallerine ev sahipliği yapmasına karar verildi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul'un, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağı öğrenildi. TFF İLE UEFA ANLAŞTI UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi. SÜPER KUPA DA İSTANBUL'DA Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı. İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Kaynak: Anadolu Ajansı Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü