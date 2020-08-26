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  3. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Futbolseverleri 11 kritik maç bekliyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Futbolseverleri 11 kritik maç bekliyor...

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı devam ediyor. 2. Ön Eleme turunda oynanacak 11 kritik mücadele futbolseverleri bekliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! Futbolseverleri 11 kritik maç bekliyor...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadeleleri devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da mücadele ettiği ancak Yunanistan'ın PAOK takımına elendiği 2. Ön Eleme turunda 11 maç, bugün futbolseverler ile buluşacak. Oldukça zorlu maçların beklediği 2. Ön Eleme turunda, birçok kritik karşılaşma bulunuyor. Takımlar, bu turda tek maçlı eleme sistemi üzerinden birbirleriyle karşılaşacak. Mücadelelerden galip ayrılacak takımlar, 2 eleme turu daha oynayacak. Eleme turlarının sonucunda gruplara kalan takımlar belli olacak. 

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları...

  • 17:30 AZ Alkmaar - Viktoria Plzeň
  • 19:00 Qarabağ - Sheriff
  • 19:00 Celje - Molde
  • 19:00 Suduva - M. Tel AvivM. Tel Aviv
  • 20:00 Lokomotiva - Rapid Wien
  • 20:30 Ludogorets - Midtjylland
  • 21:00 Dinamo Brest - Sarajevo
  • 21:00 Legia Varşova - Omonia
  • 21:00 CFR Cluj - Dinamo Zagreb
  • 21:15 Young Boys - KÍ
  • 21:45 Celtic - Ferencvaros

 2. ÖN ELEME TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu olan beIN SPORTS, 2. Ön Eleme turu maçları için henüz yayın saati bildirmedi. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların şu an için Türkiye'de yayınlayacak bir televizyon kanalı bulunmuyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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