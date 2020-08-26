Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadeleleri devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da mücadele ettiği ancak Yunanistan'ın PAOK takımına elendiği 2. Ön Eleme turunda 11 maç, bugün futbolseverler ile buluşacak. Oldukça zorlu maçların beklediği 2. Ön Eleme turunda, birçok kritik karşılaşma bulunuyor. Takımlar, bu turda tek maçlı eleme sistemi üzerinden birbirleriyle karşılaşacak. Mücadelelerden galip ayrılacak takımlar, 2 eleme turu daha oynayacak. Eleme turlarının sonucunda gruplara kalan takımlar belli olacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları...

17:30 AZ Alkmaar - Viktoria Plzeň

AZ Alkmaar - Viktoria Plzeň 19:00 Qarabağ - Sheriff

Qarabağ - Sheriff 19:00 Celje - Molde

Celje - Molde 19:00 Suduva - M. Tel AvivM. Tel Aviv

Suduva - M. Tel AvivM. Tel Aviv 20:00 Lokomotiva - Rapid Wien

Lokomotiva - Rapid Wien 20:30 Ludogorets - Midtjylland

Ludogorets - Midtjylland 21:00 Dinamo Brest - Sarajevo

Dinamo Brest - Sarajevo 21:00 Legia Varşova - Omonia

Legia Varşova - Omonia 21:00 CFR Cluj - Dinamo Zagreb

CFR Cluj - Dinamo Zagreb 21:15 Young Boys - KÍ

Young Boys - KÍ 21:45 Celtic - Ferencvaros

2. ÖN ELEME TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu olan beIN SPORTS, 2. Ön Eleme turu maçları için henüz yayın saati bildirmedi. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların şu an için Türkiye'de yayınlayacak bir televizyon kanalı bulunmuyor.