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  3. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Salı gününün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Salı gününün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H Grubu'nda maçlar tamamlandı. Buna göre Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, RB Leipzig ve PSG gruplarından çıkan takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Salı gününün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarının son karşılaşmaları oynandı. H Grubu'nda Paris Saint Germain - Başakşehir karşılaşması turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söylemlerden dolayı yarıda kaldı. Grubun diğer maçında ise RB Leipzig, sahasında karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek gruptan çıktı. PSG, maçın yarıda kalmasına rağmen Manchester'a karşı ikili averaj üstünlüğünden dolayı gruptan çıkan ekip oldu.

E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla, F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Lazio, G Grubu'nda Juventus ve Barcelona, H Grubu'nda da RB Leipzig ve PSG adını son 16'ya yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

E Grubu

Rennes: 1 - Sevilla: 3

Chelsea: 1 - Krasnodar: 1

F Grubu

Lazio: 2 - Club Brugge: 2

Zenit: 1 - Borussia Dortmund: 2

G Grubu

Dinamo Kiev: 1 - Ferencvaros: 0

Barcelona: 0 - Juventus: 3

H Grubu

RB Leipzig: 3 - Manchester United: 2

Paris Saint Germain - Başakşehir: Ertelendi

Onur Çelik
Spor Editörü


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