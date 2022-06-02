UEFA Uluslar Ligi: İspanya 1- 1 Portekiz | Maç sonucu

Futbol liglerinin sona ermesi sonrası heyecan UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda yıldızlar topluluğu İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. İspanya'daki Estadio Benito Villamarín Stadyumu'nda Türkiye saati ile 21. 45'te başlayan maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaptı.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği A ligi 2. grup maçında İspanya, Portekiz'i konuk etti.

Karşılaşma, İspanya'dan Morata'nın 25 ve Portekiz'den Horta'nın 82. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

İspanya - Portekiz maçının özetini izlemek için tıklayınız.