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UEFA Uluslar Lig'inde günün maçları! Hollanda - Polonya, İtalya - Bosna Hersek

UEFA Uluslar Ligi heyecanı ilk maçların ardından devam ediyor. A Millilerimizin de mücadele ettiği Uluslar Lig'inde, günün dikkat çeken maçlarını ve son bilgileri haberimizde verdik. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Lig'inde günün maçları! Hollanda - Polonya, İtalya - Bosna Hersek

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Lig'inde maçlar bugünde devam ediyor. Bugünde Uluslar Ligi maçları ile futbola doyacağız. Geçtiğimiz gece, A Millilerimizin aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Uluslar Lig'inde bugün, 8 maç oynanacak. Peki, UEFA Uluslar Lig'inde hangi maç ne zaman? saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?

A Ligi 1. Grup

İtalya-Bosna Hersek maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Hollanda-Polonya maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

B Ligi 1. Grup

Norveç-Avusturya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Romanya-Kuzey İrlanda 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

B Ligi 2. Grup

İskoçya-İsrail 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Slovakya-Çekya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

C Ligi 4. Grup

Litvanya-Kazakistan 4 Eylül 2020 saat 19:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Beyaz Rusya-Arnavutluk 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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