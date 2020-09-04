UEFA Uluslar Lig'inde günün maçları! Hollanda - Polonya, İtalya - Bosna Hersek
UEFA Uluslar Ligi heyecanı ilk maçların ardından devam ediyor. A Millilerimizin de mücadele ettiği Uluslar Lig'inde, günün dikkat çeken maçlarını ve son bilgileri haberimizde verdik. İşte detaylar...
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Lig'inde maçlar bugünde devam ediyor. Bugünde Uluslar Ligi maçları ile futbola doyacağız. Geçtiğimiz gece, A Millilerimizin aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Uluslar Lig'inde bugün, 8 maç oynanacak. Peki, UEFA Uluslar Lig'inde hangi maç ne zaman? saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?
A Ligi 1. Grup
İtalya-Bosna Hersek maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Hollanda-Polonya maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
B Ligi 1. Grup
Norveç-Avusturya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Romanya-Kuzey İrlanda 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
B Ligi 2. Grup
İskoçya-İsrail 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Slovakya-Çekya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
C Ligi 4. Grup
Litvanya-Kazakistan 4 Eylül 2020 saat 19:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
Beyaz Rusya-Arnavutluk 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.