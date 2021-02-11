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  3. UEFA'dan flaş açıklama! Yargılanacaklar

UEFA'dan flaş açıklama! Yargılanacaklar

UEFA'dan yapılan açıklamada ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağı belirtildi.

UEFA'dan flaş açıklama! Yargılanacaklar

UEFA'dan yapılan açıklamada maça ilişkin görüntülere yapılan incelemeler sonucunda orta hakem Ovidiu Haţegan ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında genel ilkelerin ihlalini içeren 11'inci maddeden soruşturma açıldığı ifade edildi. Irkçılık suçlarını kapsayan 14'üncü madde ise raporda yer almadı.

8 Aralık'taki maç, dördüncü hakem Coltescu'nun Pierre Webo'ya sarf ettiği "O siyah" ifadesinin ardından iki takımın ortak talebiyle ertelenmişti. Bir gün sonra başlayan maçta oyuncuların santrada yaptığı protesto ise hafızalara kazındı. Olayın ardından 1,5 ay görev almayan 43 yaşındaki hakem, 3 haftadır Romanya Ligi'nde maç yönetiyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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