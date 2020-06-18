İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. UEFA'dan Süper Lig kulüpleri için güzel haber: Finansal Fair Play esnetilecek

UEFA'dan Süper Lig kulüpleri için güzel haber: Finansal Fair Play esnetilecek

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı. Alınan karara 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilecek.

UEFA'dan Süper Lig kulüpleri için güzel haber: Finansal Fair Play esnetilecek

UEFA, koronavirüs (Kovid-19 salgını nedeniyle  Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı.

UEFA müsabakalarında yer alan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirecek.

2020 mali yılı değerlendirmesi olmayacak. 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilecek.

 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT