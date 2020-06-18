UEFA'dan Süper Lig kulüpleri için güzel haber: Finansal Fair Play esnetilecek

UEFA, koronavirüs (Kovid-19 salgını nedeniyle Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı.

UEFA müsabakalarında yer alan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirecek.

2020 mali yılı değerlendirmesi olmayacak. 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilecek.