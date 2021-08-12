Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı çiftinden art arda romantik pozlar! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı!

Nisan ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu İpek Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, sosyal medya hesaplarından sık olmasa da birbirleriyle fotoğraflarını yayınlıyorlar.

Aşk 101 dizisiyle kariyerinde yükselişe geçen İpek Yazıcı'dan sevgilisi Ufuk Beydemir'le romantik kareler geldi. Şarkıcı sevgilisiyle üç pozunu Instagram hesabından yayınlayan İpek Yazıcı'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

KALBİNE ETİKETLEDİ

Sevgilisi Ufuk Beydemir'le öpüştüğü kareyi de yayınlayan oyuncu paylaşımına kalp emojisi ekledi. Yazıcı'nın sevgilisini kalbine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"HANIMCILIK"

Oyuncunun paylaşımlarının ardından kendi hesabından farklı kare paylaşan Beydemir ise fotoğrafın altına "Hanımcılık" notunu ekledi. İkilinin karelerini oyuncunun kardeşi Duru Yazıcı'nın çektiği öğrenilirken çiftin birbirini ailesiyle de tanıştırdığı otaya çıktı.

İPEK YAZICI KİMDİR?

6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğan İpek Yazıcı İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı.

2017 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolünü Songül Öden, Erkan Petekkaya ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandıran Yazıcı, Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi.

Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler sebebiyle dizi ertelendi, fakat 3 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı.LC Waikiki ve Çokokrem markalarıyla ilişkili reklamı bulunmaktadır.

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

2008 yılına kadar sadece müzik dinleyicisi olan Ufuk, bir kutlamada sahneye çıkıp tek bir şarkı söyledikten sonra dinleyicilerin reaksiyonu ve sahnenin büyüsüne kapılarak müzik yapmaya karar verir ve kendisine bir grup kurar. Bir kaç grupta vokalist olarak yer alan Beydemir kendi şarkılarını yapmak isteyen Ufuk Beydemir, kendisine bir gitar alarak gitar çalmayı öğrenmeye başlar. 2009 yılında daha 17 yaşındayken ilk bestesi “Ay Tenli Kadın” ı yazar.

Sözü ve bestesi kendine ait yeni eserlere yönelmek isteyen Ufuk Beydemir evde 2011 yılında yaptığı demo kayıtlarla müzikal üretimini hızlandırdı ve küresel bir ev konserleri zinciri olan Sofar Sounds’un İstanbul ayağına ilk kez 2016 yılında akustik bir kayıtla katıldı.

Sözü ve bestesi kendisine ait olan ”Ay Tenli Kadın” adlı şarkısı ve bu kayıttaki harika performansı ile kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Ufuk, sosyal medyada kısa süre içerisinde adı en çok aranan ve dikkat çeken isimlerden biri oldu. Solo kariyerine bir albümle devam etmek isteyen Ufuk Beydemir, 2017 yılında yapımcı ve menajer Engin Akıncı ile tanıştı. Yepyeni bir sound arayışıyla aynı yılın sonbaharında Prodüktörleri Engin Akıncı ve Tolga Görsev’le birlikte Moda Erekli & Tunç Stüdyoları’nda 11 şarkılık ”Sevda Gibi” adlı ilk albümünün çalışmalarına başladı ve 2018’in Mart ayında ilk albümünü ZOOM etiketi ve DMC işbirliğiyle yayınladı.