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Ufuk Uras kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, siyasi geçmişi nedir? Hayat biyografisi

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Ufuk Uras kimdir nerelidir kaç yaşındadır siyasi geçmişi nedir? Sizler için araştırdık. İşte Ufuk Uras'ın hayat biyografisi...

Ufuk Uras kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, siyasi geçmişi nedir? Hayat biyografisi

Türk siyasetinin renkli kişiliği ile önemli isimlerinden biri olan, ÖDP genel başkanlığı da yapmış olan ve TV programlarında konuşmacı olarak katılarak yaptığı açıklama ve değerlendirmelerle izleyicilerin dikkatini çekmeye başaran Ufuk Uras kimdir, nerelidir, siyasi geçmişi nedir, kaç yaşındadır? Diye merak edip araştırmalar yapıyor. İşte Ufuk Uras'ın hayat biyografisi.

UFUK URAS KİMDİR?

Ufuk Uras, 4 Ocak 1959 tarihinde Üsküdar'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tahsil gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Daha sonra aynı üniversitede yardımcı doçent doktor olarak çalışmaya başladı.

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SİYASİ YAŞAMI

Ufuk Uras, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1 Ağustos 2007 tarihinde de Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ne (ÖDP) katıldı. 11 Şubat 2008'de de partinin genel başkanlığına seçildi. Ancak 1 Şubat 2009 günü yapılan kongrede görevini Hayri Kozanoğlu'na devretmek zorunda kaldı. 17 Haziran 2009 tarihinde de ÖDP'den istifa ederek Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kuruluşuna katıldı. Daha sonra Demokratik Toplum Partisi'nin 19 kişiye düşüp grupsuz kalmasının ardından, Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini iddia ederek Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti. Bunun yanında Yeşiller ile Sol Gelecek partilerinin de oluşum çalışmalarında yer aldı.

ESERLERİ

ÖDP Söyleşileri, İdeolojilerin Sonu mu?, Başka Bir Siyaset Mümkün, Sezgiciliğin Sonu mu?, Siyaset Yazıları, Alternatif Siyaset Arayışları, Kurtuluş Savaşı'nda Sol

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