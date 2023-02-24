Ugljesa Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugljesa Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugljesa Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugljesa Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugljesa Stevanovic 9 Eylül 1998 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Uglješa Stevanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugljesa Stevanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini be.mont soccer agency yapmaktadır. Ugljesa Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ugljesa Stevanovic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugljesa Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugljesa Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugljesa Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugljesa Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jagodina

8 Ağustos 2018 yılında Dosta Bystrc

1 Temmuz 2019 yılında Rembas

2 Ağustos 2021 yılında Sloga Doboj

Ugljesa Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugljesa Stevanovic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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