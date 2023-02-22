Ugonna Aniekwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugonna Aniekwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugonna Aniekwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ugonna Aniekwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ugonna Aniekwe 18 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ugonna Felix Aniekwe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ugonna Aniekwe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugonna Aniekwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ugonna Aniekwe'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ugonna Aniekwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ugonna Aniekwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ekim 2022 yılında Abia Warriors
Ugonna Aniekwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ugonna Aniekwe şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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