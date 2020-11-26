Sabah Gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre İBB Şehir Tiyatroları'nda görevli oyuncu, Uğur Arda Aydın'un oyuncular Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği ve hakkında şikayette bulunulduğu ortaya çıktı. Bu olay üzerine Uğur Arda Aydın'ın biyografisi merak ediliyor. Bu kapsamda Uğur Arda Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Uğur Arda Aydın olayı ne ? sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

UĞUR ARDA AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Uğur Arda Aydın, 1 Mart 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin doğduğu ilde tamamladıktan sonra 1998 yılında İstanbul'a yerleşti. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaya başladı. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. 41 yaşındaki Uğur Arda Aydın, çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.

UĞUR ARDA AYDIN OLAYI NE?

Sabah'ta yer alan habere göre olay önce 2012, sonra 2019 yılında meydana geldi. İddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unuttu, Aydın hakkında şikayette bulunmadı.

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ZORLA DUDAKLARINDAN ÖPTÜ

Geçen yıl da Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

30 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.