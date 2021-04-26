Fransa'da yaşayan Türk ailenin evine ırkçı saldırı! 40 kişilik Ermeni grup 4 Türk'ü yaraladı!Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?Tarık Mengüç'ün eşi kimdir? Funda Mengüç nereli, kaç yaşında?Çan 2 Termik halka arz sonuçları | Çan 2 Termik ne zaman borsada işlem görecek?Biden soykırım dedi, dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi dolar ve euro fiyatı...Ümraniye’de kısıtlama saatlerinde okey partisi veren 22 kişiye polis baskınıTÜBİTAK 98 personel alımı başvuru ekranı: 2021 TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuru şartları neler?Uğur Demirok’tan Cüneyt Çakır'a penaltı tepkisi "O penaltıyı nasıl verirsin!"Lille'de Burak Yılmaz rüzgarı! Takımına galibiyet getirdiSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleri açıklaması
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Uğur Demirok’tan Cüneyt Çakır'a penaltı tepkisi "O penaltıyı nasıl verirsin!"

Uğur Demirok’tan Cüneyt Çakır'a penaltı tepkisi "O penaltıyı nasıl verirsin!"

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok, Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır'ın penaltı kararına tepki gösterdi.

Uğur Demirok’tan Cüneyt Çakır'a penaltı tepkisi "O penaltıyı nasıl verirsin!"

Uğur Demirok'tan Cüneyt Çakır'ın penaltı kararına tepki geldi. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Hes Kablo Kayserispor takımının defans oyuncusu Uğur Demirok, karşılaşmanın 4.dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltıya tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın 3-1 galibiyeti ile sona eren maçın hemen başında Cüneyt Çakır'ın penaltı kararına isyan eden Uğur Demirok sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "O penaltıyı nasıl verirsin Cüneyt Çakır. Bu kadar kolay olmamalı. Yazık emeklere. Pozisyonu göstermedi bile yayıncı kuruluş" tepkisinde bulundu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT