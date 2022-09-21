Uğur Dündar'dan 6'lı masa isimlerine naçizane öneri! "Karşılarında kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar"

Gazeteci Uğur Dündar, Millet İttifakı'ndaki isimlerin hala daha aday çıkaramamsı hakkında konuşarak tavsiye verdi.

Rukiye Karapunar
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Uğur Dündar'dan 6'lı masa isimlerine naçizane öneri! "Karşılarında kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar"

Seçime aylar kalmasına rağmen 6'lı masa liderlerinin hala daha aday çıkaramamış olmaması Türkiye'nin gündeminde. Aday çıkarılacak olan isim merakla beklerken gazeteci Uğur Dündar aday çıkarılacak olan isimle ilgili masadaki isimlere bazı hatırlatmalarda bulundu .

Tüm parti liderlerinin kafasında farklı isimler olmasından dolayı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bir türlü oetaya çıkarılamazken gelen duyumlarla birlikte her seferinde yeni seneryolar üretilmeye devam ediyor.

Uğur Dündar'dan 6'lı masa isimlerine naçizane öneri! Karşılarında kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar

"KAZANDIK HAVASINA GİRMESİNLER"

Gazeteci Uğur Dündar'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda 6'lı masa liderlerine "6'lı masaya naçizane önerim: Çok ama çok dikkatli ve temkinli hareket etsinler. Anketlere bakıp, kazandık havasına girmesinler! Karşılarında şimdiye kadar hiç seçim kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar.” şeklinde konuştu.

Uğur Dündar'dan 6'lı masa isimlerine naçizane öneri! Karşılarında kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar

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