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Uğur Karakullukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Uğur Karakullukçu'nun biyografisi

Ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun biyografisi merak ediliyor. 'Uğur Karakullukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. İşte Uğur Karakullukçu'nun biyografisi..

Uğur Karakullukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Uğur Karakullukçu'nun biyografisi

Futbol alanındaki yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Uğur Karakullukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Uğur Karakullukçu'nun biyografisi...

Uğur Karakullukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Uğur Karakullukçu'nun biyografisi

UĞUR KARAKULLUKÇU KİMDİR?

34 yaşındaki Uğur Karakullukçu 31 Aralık 1987'de İstanbul Şişli'de doğmuştur. 

2005 yılında Vefa Lisesinden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında 2008 yılında futbol ağırlıklı bir blog yazmaya başlayan Uğur Karakullukçu, 2009'da NTV Spor'da blog yazarlarının konuk edildiği Yenilsen de Yensen de adlı programda medyaya ilk adımını attı. Aynı yıl Galatasaray TV'de, Yalnız Futbol programında yorum yapmaya başladı. Yine 2009'da Taraf gazetesinde yaklaşık iki yıl boyunca altyapı futbolu üzerine köşe yazıları yazdı. 2011 yılında ise radyoculuk kariyerine Lig Radyo'da başladı ve çeşitli dönemlerde Eski Açık, Avrupa'nın Sesi, Euro 2012 Günlüğü, Hayatım Futbol gibi programları hazırladı ve sundu.

Uğur Karakullukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Uğur Karakullukçu'nun biyografisi

Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan ve 4 yıl boyunca yayınlanan haftalık futbol e-dergisi Hayatım Futbol'da kurucu editörlük ve yazarlık yaptı. Eurosport Türkiye'deki 22 Adam, 1 Top[5] adlı köşesinde futbol gündemi üzerine yazılar yazdı ve ayrıca Milliyet gazetesinin İddaa eki olan Milliyet Taktik'te İddia tahminleri yaptı. TRT Haber kanalında hafta içi her gece yayınlanan Spor Kritik programında spor gündemini yorumladı.

Uğur Karakullukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Uğur Karakullukçu'nun biyografisi

2014-2019 yılları arasında A Spor kanalında yorumcu, SABAH gazetesinde ise Spor Dış Haberler Sorumlusu olarak çalıştı.[6] SABAH adına Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatlarını takip etmiştir.

Karakullukçu, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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