Uğurcan Demir kimdir? Birçok kişi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından Uğurcan Demir ile ilgili internette arama yapıyor. Peki Uğurcan Demir kimdir? Kaç yaşındaydı? | Uğurcan Demir neden öldü? Ayrıntılar haberimizde...

UĞURCAN DEMİR KİMDİR?

Uğurcan Demir, Ataşehir Belediye Meclis üyesiydi.

Uğurcan Demir, Aslen Sivas-Zara'lı olan Mimar Uğurcan Demir, Küçükbakkalköy'de bulunan AREA Mimarlık Ofisinin kurucusudur.

UĞURCAN DEMİR KAÇ YAŞINDAYDI?

Uğurcan Demir, 27 yaşındaydı. 2014-2019 Yılları Ataşehir Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüten Kenan Demir'in oğludur. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den 10.sıradan aday olan 27 yaşındaki Mimar Uğurcan Demir, belediye meclis üyesi olarak seçilmişti. Seçildiği sırada 26 yaşında olan Demir, genç yaşta meclis üyesi olmayı başarmıştı. Partinin gençlik kollarında aktif görev alan ve belediye meclis üyeliğini başarıyla yürüten Uğurcan Demir, mecliste divan katipliği görevini yürütüyordu.

UĞURCAN DEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Uğurcan Demir, 17 gün önce koronavirüs salgınında hastalığa yakalandı. 17 gündür tedavi gören ve yoğun bakımda mücadele veren Uğurcan Demir, 13 Nisan saat:18.00 sıralarında Ataşehir'deki tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Demir'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter'da başsağlığı mesajı paylaştı.

İlgezdi, mesajında şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye Meclis üyemiz, yol arkadaşımız, canım yavrum Uğurcan Demir'i kaybettik. Daha 27 yaşındaydı. Hayat doluydu. Koronavirüs aramızdan aldı. Sözün bittiği yer burası. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun."

Gamze Akkuş İlgezdi'nin paylaşımı:

Ataşehir Belediye Meclis üyemiz, yol arkadaşımız, canım yavrum Uğurcan Demir'i kaybettik. Daha 27 yaşındaydı. Hayat doluydu. Koronavirüs aramızdan aldı. Sözün bittiği yer burası. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/mKIGeoafBN — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) April 13, 2020

7 Nisan’da CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı facebook sayfasından yapılan paylaşımda, “27 yaşındaki koronavirüs hastası arkadaşımız için antikor arayışımız sürüyor” denilerek hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden kan bağışı arandığı duyurulmuştu.