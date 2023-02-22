Ugwuoke Ugochukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugwuoke Ugochukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugwuoke Ugochukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ugwuoke Ugochukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ugwuoke Ugochukwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ugwuoke Ugochukwu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugwuoke Ugochukwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ugwuoke Ugochukwu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ugwuoke Ugochukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ugwuoke Ugochukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Enugu Rangers
Ugwuoke Ugochukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ugwuoke Ugochukwu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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