Ukeme Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ukeme Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ukeme Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ukeme Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ukeme Williams 12 Eylül 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ukeme Williams Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Ukeme Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ukeme Williams'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ukeme Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ukeme Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ukeme Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ukeme Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kanemi Warriors

2 Şubat 2019 yılında Wikki Tourists

31 Ocak 2020 yılında Akwa United

19 Ocak 2021 yılında Mash'al

20 Eylül 2021 yılında Gombe United

1 Ocak 2022 yılında Gombe United

14 Ağustos 2022 yılında Rivers United

Ukeme Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ukeme Williams şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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