Uko Anietie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uko Anietie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uko Anietie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uko Anietie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uko Anietie 18 Temmuz 2003 tarihinde Uyo şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uko Anietie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uko Anietie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Uko Anietie'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uko Anietie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uko Anietie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında Shooting Stars
Uko Anietie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uko Anietie şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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