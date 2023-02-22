Uko Anietie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uko Anietie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Uko Anietie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uko Anietie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.