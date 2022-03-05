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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO'yu yerden yere vurdu: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO zirvesinden uçuşa yasak bölge kararı çıkmamasını sert sözlerle eleştirerek," NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO'yu yerden yere vurdu: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta çatışmalar şiddetlenmeye devam ederken dün NATO Dişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan toplantıdan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin ısrarla dile getirdiği uçuşa yasak bölge kararı alınmadı. Ukrayna'ya destek olunacağına yönelik açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşın NATO'nun savaşı olmadığını Putin'in savaşı olduğunu söyledi. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO'yu yerden yere vurdu: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

"ZAYIF VE KAFALARI KARIŞTIRAN BİR ZİRVE"

Zirve sonrası değerlendirmeleri merakla beklenen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, açıklamada bulundu.  NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteleyen Zelenskiy, "Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve gerçekleştirildiğini" belirtti.

"ŞEHİRLERİMİZİ YOK EDİYORLAR, İNSANLARIMIZI, ÇOCUKLARIMIZI BOMBALIYORLAR"

NATO ülkelerinin tüm istihbarat teşkilatlarının Rusya'nın taarruza devam etmek istediğini bildiğini belirten Zelenskiy, şunları söyledi:

"Dokuz gündür acımasız bir savaş görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar. Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi.

İttifakın bugün yapabildiği tek şey, Ukrayna için tedarik sisteminden 50 ton dizel yakıt göndermekti. (Yakıt) Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakıp daha iyi yanmasını sağlamamız için ama o (memorandum), bizim için zaten Rus birliklerinin ateşinde yandı."

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO'yu yerden yere vurdu: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

"NATO, UKRAYNA ŞEHİRLERİNİN DAHA FAZLA BOMBALANMASI İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI"

NATO'nun uçuşa yasak bölge kararı almamasını eleştiren Zelenskiy," NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı." dedi.

"LİTRELERCE YAKITLA KENDİNİZİ BİZDEN KORUYAMAZSINIZ"

Zelenskiy," Ama kimi koruyabileceğinizi ve Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini koruyabilip koruyamayacağınızı bilmiyorum. Ortak Avrupa’mız için özgürlüğümüz için ortak özgürlüğümüz için dökülen litrelerce kanımız için litrelerce yakıtla kendinizi bizden koruyamazsınız." ifadelerini kullandı. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO'yu yerden yere vurdu: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

ÖLÜMLERDEN NATO'YU SORUMLU TUTTU

Zelenskiy, "NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor." dedi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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