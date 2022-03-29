Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski söyledi: “Şehirlerimizin belediye başkanlarını kaçırıyorlar. Bazılarını öldürdüler..."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Britanya merkezli The Economist'e verdiği röportajda “Şehirlerimizin belediye başkanlarını kaçırıyorlar. Bazılarını öldürdüler. Bazılarını bulamıyoruz. Bulduklarımızın bazıları ise zaten ölmüş. Bazılarının yerleri değiştirildi. 2014’te Donbas’ta yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Bu operasyonları aynı kişiler gerçekleştiriyor. Aynı metodoloji” dedi.

“Zafere inanıyoruz. Başka bir şeye inanmak imkansız."

Ukrayna’nın kazanma şansı olup olmadığı sorusuna Zelenski şöyle cevap verdi: “Zafere inanıyoruz. Başka bir şeye inanmak imkansız. Kesinlikle kazanacağız çünkü burası bizim evimiz, bizim toprağımız, bizim bağımsızlığımız. Bu sadece zaman meselesi.”

‘Daha önce daha sert yaptırımlar uygulansaydı, büyük çaplı Rus saldırısı gerçekleşmeyecekti’ de diyen Zelenski, "Batıdan ne istiyorsunuz?" sorusuna ise “Uçaklar, tanklar ve zırhlı personel araçları. İhtiyacımız kadarına sahip değiliz. Ruslardan çok şey aldık. Onlar kaçıyor. Askerlerimizden korkuyorlar ve kaçıyorlar. Sanırım dün 12-17 tank aldık” diye yanıt verdi.