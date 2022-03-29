Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski söyledi: “Şehirlerimizin belediye başkanlarını kaçırıyorlar. Bazılarını öldürdüler..."
Zelenski, The Economist'e verdiği röportajda kaçırılan belediye başkanlarının öldürüldüğünü söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Britanya merkezli The Economist'e verdiği röportajda “Şehirlerimizin belediye başkanlarını kaçırıyorlar. Bazılarını öldürdüler. Bazılarını bulamıyoruz. Bulduklarımızın bazıları ise zaten ölmüş. Bazılarının yerleri değiştirildi. 2014’te Donbas’ta yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Bu operasyonları aynı kişiler gerçekleştiriyor. Aynı metodoloji” dedi.
“Zafere inanıyoruz. Başka bir şeye inanmak imkansız."
Ukrayna’nın kazanma şansı olup olmadığı sorusuna Zelenski şöyle cevap verdi: “Zafere inanıyoruz. Başka bir şeye inanmak imkansız. Kesinlikle kazanacağız çünkü burası bizim evimiz, bizim toprağımız, bizim bağımsızlığımız. Bu sadece zaman meselesi.”