Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türk iş dünyasını davet ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Zelenskiy, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi, iyi komşu, samimi dost ve önemli stratejik ortak olarak niteleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti.

'ŞAHSIM ADINA SİZE GARANTİ VEREBİLİRİM'

Ekonomi ve ticaret alanındaki reformlarla, Ukrayna'yı yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirten Zelenskiy, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışabilmeniz için şahsım adına size garanti verebilirim. Birlikte büyüyelim." ifadelerini kullandı.