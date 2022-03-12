Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rus ordusu hakkında çarpıcı açıklama: "Eşi benzeri görülmemiş kayıp"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Rus ordusunun Ukrayna’da eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşadığını belirten Zelenskiy, “Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir.” dedi.

KİEV'E GİRME İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRDİ

Rus ordusunun Kiev’e girme ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, “Şu anda Rusya mobilize ettiği binlerce askeri ve tankıyla gelirse Kiev’e girecekler. Biz bunu anlıyoruz. Eğer halı bombardımanı yaparak bu bölgenin tüm tarihi hafızasını, Kiev Knezliği ve Avrupa tarihini silmek istiyorlarsa Kiev’e girecekler.” diye konuştu.

"ARKADAŞ BULAMACAKLAR"

Zelenskiy, Rusya’nın bu durumda Ukrayna topraklarında asla bir “dost” bulamayacağına işaret ederek, “Amaç buysa buyursunlar gelsinler. Ancak bu durumda düşmanın bu topraklarda kendi başına, bizsiz yaşaması gerekecek, aramızda kesinlikle arkadaş bulamayacaklar.” dedi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KAYIPLAR YAŞANDI"

Rus ordusuna önemli zararlar verdiklerine dikkat çeken Zelenskiy, “Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıplar yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir.” ifadelerini kullandı.