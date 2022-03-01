Ukrayna konsolosluğu, Türk vatandaşların verdiği savaş taktiklerini uyguladı! İnanması güç olay, sosyal medyada gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya kullanıcıların Ukrayna konsolosluğuna verdikleri savaş taktikleri alay konusu olmuştu. Ancak şaşırtıcı bir gelişme kaydedildi. Ukrayna, Türk vatandaşların çağrılarını birebir uyguladı. Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında, Ukrayna konsolosluğundan art arda gelen haberler şaşkınlık yarattı.

"SİZE NASIL ULAŞABİLİRİM?"

Günlerdir Twitter'da görülen Emre Akkaya isimli kullanıcının Ukrayna konsolosluğuna gönderdiği "Ya size nasıl ulaşabilirim? Açıktan yazamadığım stratejiler var" mesajı sosyal medyada alay konusu olmuş, bununla birlikte konsolosluğa savaş taktikleri veren diğer kullanıcılar ise tiye alınmıştı.

Ancak inanması güç bir olay yaşandı. Türk kullanıcıların verdikleri taktiklerden kısa bir süre sonra Ukrayna tüm tavsiyelere uyarak, ne yazıldıysa hepsini uygulamaya geçti. Okuyanları hayrete düşüren Ukrayna açıklamaları, sosyal medyada yeni bir gündem yarattı.