Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Esirlerin takası için teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşta esir düşen kişilerin serbest bırakılmasında rol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Esirlerin takası için teşekkür etti

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Zelenskiy burada yaptığı konuşmada, Ukraynalı savaş esirlerine hem kendilerinin hem de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ulaşamadığını, bu esirlere işkence edildiğini öğrendiklerini söyledi.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Esirlerin takası için teşekkür etti

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Zelenskiy, "Azovstal'daki bazı esirlerin serbest bırakılmasında bize yardımcı olan Türk yetkililere de teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

RUSYA'NIN İZOLE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Rusya-Ukrayna savaşının 230 gündür devam ettiğini, her sabah güne Rusya'nın bir sonraki hedefi ne olacak sorusuyla uyandıklarını söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın diplomatik alanda mümkün olduğu kadar izole edilmesi, siyasi ve askeri liderlerine baskı yapılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye açıklaması: Esirlerin takası için teşekkür etti

"RUSYA İLE DİPLOMASİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Silahlar sustuğunda diplomasi en güçlü araçtır." diyen Zelenskiy, Rusya ile diplomasinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Biz terörist değiliz, Rus sivil öldürmüyoruz. Ancak Rus toplumuna bu savaşın kendilerine pahalıya mal olacağı gösterilmeli. Onların liderleri bu savaşı başlattı" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YI ADELET KARŞISINA ÇIKARMAK İÇİN ÖZEL BİR ROLÜNÜZ VAR"

Zelenskiy, AKPM'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanıyan ilk kurum olması yönündeki beklentisini dile getirerek, "Rusya'yı adalet karşına çıkarmak için özel mahkeme oluşturma konusunda özel bir rolünüz var" şeklinde konuştu.

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