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  3. Ukrayna'da 2 genç kızı öldüren zanlı, babasının mezarına not bırakmış!

Ukrayna'da 2 genç kızı öldüren zanlı, babasının mezarına not bırakmış!

Ukrayna'da tıp öğrencisi iki genç kızı kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün Pendik Kurtköy'de babasının mezarlığında yakalanan zanlı Hüsnü Can Ç.'nin mezarlıkta yazdığı not ve bıraktığı eşyalar ortaya çıktı. İlgin. detaylar var, işte o not ve eşyalar...

Ukrayna'da 2 genç kızı öldüren zanlı, babasının mezarına not bırakmış!

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün Pendik Kurtköy'de mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.'nin (21) babasının mezarı başında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti.

Ukrayna'da 2 genç kızı öldüren zanlı, babasının mezarına not bırakmış!

BABASININ MEZARLIĞINDA YAKALANMIŞTI

Mezarlık yakınında gözaltına alınan Hüsnü Can Ç.'nin gözaltına alınmadan önce babasının Kurtköy'deki mezarına geldiği anlaşıldı. Hüsnü Can Ç'den geriye Babası Mehmet Ç.'nin mezarını başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not kaldı.

Ukrayna'da 2 genç kızı öldüren zanlı, babasının mezarına not bırakmış!

HÜSNÜ CAN Ç.'NİN BABASININ MEZARINA BIRAKTIĞI NOT

Hüsnü Can Ç.'nin bıraktığı nottaki; "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Zanlı Hüsnü Can Ç. Gayretepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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