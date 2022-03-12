Son dakika: 12 Mart 2022 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuUkrayna'da camiye bomba atıldı iddialarına yanıt!12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 12 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıUçak Temizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHatayspor 3 – 0 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıLaboratuvar Temizlik İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSelçuk Bayraktar, "Yolda geliyor, takipte kalın" diyerek müjdeyi verdi: İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma geliyorBakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü: İstikrar ve barış için çaba sarf ediyoruzSon dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ukrayna'da camiye bomba atıldı iddialarına yanıt!

Ukrayna'da camiye bomba atıldı iddialarına yanıt!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi’nin bombalandığını iddia etmişti. Kanuni Sultan Süleyman Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu ise camide hasar ve yaralı vatandaş olmadığını duyurdu.

Ukrayna'da camiye bomba atıldı iddialarına yanıt!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'deki caminin bombalandığını iddia etse de Süleyman Camisi Dernek Başkanı Hacıoğlu gerçeği açıkladı. caminin bombalanmadığını belirten Hacıoğlu, "Çatışmalar camiye iki kilometre uzaklıktaki mahallede yaşanıyor. Dün bir roket caminin 700 metre yakınına düştü. Camide herhangi bir hasar yok" ifadelerini kullanarak caminin hasar almadığını duyurdu.

ÇATIŞMALAR 2 KM UZAKTA DEVAM EDİYOR

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin saldırılardan zarar görmediğini, caminin 2 kilometre uzağındaki mahallede çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Ukrayna'da camiye bomba atıldı iddialarına yanıt!

"ŞEHİR MERKEZİNE ATEŞ EDİYORLAR"

Rus ordusunun Odessa ve Mariupol şehirlerinin merkezine giremediğini belirten Hacıoğlu, "Ruslar, Mariupol'ün çevresini sarmış durumda. Sürekli şehir merkezine ateş ediyorlar." diye konuştu. Mariupol'de mahsur kalan sivillerin su, yiyecek, gibi ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Hacıoğlu, tahliye koridorlarının Rusların ateşi nedeniyle tam olarak kullanılamadığına dikkati çekti.

"CAMİDE HERHANGİ BİR HASAR YOK"

Hacıoğlu, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'yle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına ifade ederek "Rusların şehir merkezine yönelik saldırıları hava savunma sistemleriyle çoğu zaman havada engelleniyor. Çatışmalar camiye iki kilometre uzaklıktaki mahallede yaşanıyor. Dün bir roket caminin 700 metre yakınına düştü. Camide herhangi bir hasar yok. Orada kalanların sağlık durumlarında da herhangi bir sorun yok." dedi.

Ukrayna'da camiye bomba atıldı iddialarına yanıt!

TAHLİYELER YARIN BAŞLAYACAK

Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde 30 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Hacıoğlu, Mariupol'de tahliye edilmeyi bekleyen aileleriyle beraber 86 kişinin olduğunu kaydetti. Hacıoğlu, araçların bugün Mariupol'e geldiğini ve tahliyelerin yarın başlayacağını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Mariupol'deki Türk vatandaşları ve aileleriyle ilgili sürekli Türk Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini, tahliyeleri bakanlıkla koordineli yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT