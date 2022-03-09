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Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrenciler için YÖK kararı!

Yükseköğretim Kurulu Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle eğitimlerini bırakarak Türkiye'ye dönmek zorunda kalan öğrenciler için yeni kararlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrenciler için YÖK kararı!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatında 14’üncü gün de artık geride kalmak üzere. Birçok Ukrayna vatandaşı ülkesini terk etmek zorunda kalırken Ukrayna’da üniversite okuyan Türk öğrenciler de ülkeden ayrılarak eğitim hayatlarını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Bu öğrencilerin yaşadığı belirsizlikle ilgili harekete geçen YÖK de bir açıklama yayımladı.

"ÖNLEMLER ÜZERİNDE ÇALIŞMAKTADIR"

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yükseköğretim Kurulu, Ukrayna’da yakın zamanlarda ortaya çıkan savaş ve çatışma sebebiyle öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkemize dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışmaktadır.

"KOLAYLIK SAĞLANACAK"

"Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır."

Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrenciler için YÖK kararı!

ZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ"

"Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise, 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir."

Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrenciler için YÖK kararı!

BAŞVURU ADRESİ PAYLAŞILDI

"Bu kapsamda Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öğrencilerin özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Başvuru bağlantı adresi: https://ukraynabilgiformu.yok.gov.tr/

Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrenciler için YÖK kararı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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